Происшествия
В центре Симферополя горит здание
В одном из зданий на улице Пушкина в центре Симферополя вспыхнул пожар, сообщают очевидцы.
По словам очевидцев, возгорание произошло в компьютерном клубе во второй половине дня. К месту происшествия приехала пожарная бригада, огнеборцы протянули пожарные рукава и приступили к тушению.
Комментарий от представителей МЧС по поводу происшествия на момент публикации получить не удалось. Информации о пострадавших нет.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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