В центре Симферополя горит здание

В одном из зданий на улице Пушкина в центре Симферополя вспыхнул пожар, сообщают очевидцы.

По словам очевидцев, возгорание произошло в компьютерном клубе во второй половине дня. К месту происшествия приехала пожарная бригада, огнеборцы протянули пожарные рукава и приступили к тушению.

Комментарий от представителей МЧС по поводу происшествия на момент публикации получить не удалось. Информации о пострадавших нет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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