В Севастополе требуют перепроверить полицейскую версию смерти москвичей в ДТП

Проверка обстоятельств резонансного ДТП в Орловке, где погибла жительница Москвы, а ее муж получил телесные повреждения, была проведена неудовлетворительно, считает прокуратура Севастополя.

«В ходе доследственной проверки обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в полном объеме не выяснены, законное и обоснованное процессуальное решение не принято», — говорится в сообщении.

Речь идет об инциденте, произошедшем 11 сентября в Орловке. Семейную пару микроавтобус «мерседес» сбил на пешеходном переходе. Как пишет РИА «Новости», водитель утверждал, что пенсионеры неожиданно оказались на зебре, другие <свидетели> — что они были не вполне трезвы. В полиции Севастополя отказали в возбуждении уголовного дела, сославшись на то, что не удалось найти очевидцев, которые опровергли бы слова водителя микроавтобуса.

Однако родственники пострадавших отыскали свидетелей и нашли аргументы, которые категорически опровергают картину, зафиксированную в материалах доследственной проверки. К деятельности проводивших проверку возникли и другие вопросы — например, следователь предложил искать очевидцев происшествия родственникам пострадавших, фактически передав им полномочия следствия.

Учитывая общественный резонанс, прокуратура Севастополя изучила ситуацию. Руководителю следственного управления полиции было внесено требование об устранении нарушений закона. Кроме того, прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения в отношении трагедии.

Ранее сообщалось о другом случае, когда реальные обстоятельства ДТП, приведшие к смерти человека, в ходе следственных действий и проверок развернулись в буквальном смысле на 180 градусов. Вечером 25 января 2020 года на автомобильной дороге «Подъезд к Максимовой даче» столкнулись белый BMW X-5 и «Лада-Приора».

В результате полученных травм водитель российского автомобиля умер в больнице. Изначальная картина инцидента, подтвержденная свидетельскими и экспертными показаниями, а также явкой с повинной, — водитель BMW в состоянии алкогольного опьянения выехал на «встречку», где врезался в «Приору» — после экспертизы силами УМВД Севастополя начала выглядеть совершенно иначе.

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