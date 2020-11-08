Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Двое умерших и 82 заболевших: сводка по коронавирусу в Севастополе ● В Крыму 168 новых заражений коронавирусом за сутки ● Назван самый настораживающий симптом заражения коронавирусом ● Число умерших от коронавируса россиян превысило 30 тысяч ● Власти сообщили о 81 новом случае COVID-19 в Севастополе за сутки
В России назвали правила лечения пациентов с коронавирусом дома
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Минздрав России внес поправки в действующий регламент лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в амбулаторных условиях на дому.
Согласно документу, пациенты с коронавирусом могут лечиться дома при наличии у них отдельной комнаты в случае проживания с другими лицами.
При этом заболевшие COVID-19 должны быть госпитализированы в случае проживания в общежитиях и коммуналках, а также в одной квартире с пожилыми людьми или лицами с хроническими заболеваниями.
В предыдущей редакции приказа не учитывались такие бытовые условия пациентов.
Кроме того, теперь врачи обязаны информировать пациентов с коронавирусом, лечащихся на дому, о необходимости вызова медиков в случае ухудшения состояния, а также об уголовной ответственности в случае несоблюдения противоэпидемических мер.
Проживающим с больным лицам, в свою очередь, должны сообщить о рисках заболевания, необходимости проживания в отдельном помещении, а также предоставить брошюры с правилами ухода за заболевшим и защиты от инфекции.
Новые поправки также разрешают переводить пациентов со стационарного на амбулаторное лечение до получения отрицательного теста на COVID-19.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал госпитализировать пациентов с коронавирусной инфекцией на третий день болезни в случае неэффективности амбулаторной терапии.
В тексте использованы материалы: Форпост
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