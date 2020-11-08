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Коронавирус в Крыму

В Крыму умерли еще два пациента с коронавирусом

18:07 воскресенье, 8 ноября 2020

В Крыму скончались два пациента с диагнозом COVID-19, говорится в сводке Минздрава республики.

Таким образом, число жертв новой коронавирусной инфекции в Крыму достигло 168.

Выздоровели за весь период 6,4 тысячи человек. Продолжают лечение 4140 человек.Всего с начала пандемии в Республике Крым выявлено 10 868 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 6452 человека.

Под медицинским наблюдением находятся 2454 человека. Из них под динамическим наблюдением на дому – 1381 человек, в стационарах – 1008 человек, в обсерваторах – 65 граждан.

Как сообщалось ранее, за 7 ноября на территории Республики Крым было зарегистрировано 168 случаев коронавирусной инфекции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Двое умерших и 82 заболевших: сводка по коронавирусу в Севастополе. По состоянию на утро 8 ноября в Севастополе зарегистрировано 82 новых случая заболевания COVID-19, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства города.

В Крыму 168 новых заражений коронавирусом за сутки. За 7 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 168 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 34 случая с бессимптомным течением заболевания.

Назван самый настораживающий симптом заражения коронавирусом. Одним из самых настораживающих симптомов заражения коронавирусом SARS-CoV-2 является одышка.

Число умерших от коронавируса россиян превысило 30 тысяч. В России число умерших от новой коронавирусной инфекции превысило 30 тысяч человек.

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