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Власть

В Крыму таможня изъяла тысячи пачек табака для кальяна

10:10 воскресенье, 8 ноября 2020
В Крыму таможня изъяла тысячи пачек табака для кальяна

фото © AFP

Более 2,5 тысяч пачек табака для кальяна без маркировки изъяли сотрудники Крымской таможни.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Таможенники изъяли из оборота 2 647 пачек табака для кальяна, на которых отсутствовала «обязательная маркировка табачной продукции».

Сообщается, что товар обнаружен в ходе проведения осмотра торговых точек индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю табачной продукцией на одной из оптовых баз Симферополя.

Так, при осмотре помещений у одного предпринимателя сотрудники таможни выявили 225 пачек табака для кальяна иностранного производства. При проведении мероприятий на второй торговой точке сотрудники таможни обнаружили 2 422 пачек табака.

«Незаконно ввезенная табачная продукция изъята из торгового оборота. Назначена товароведческая экспертиза. По выявленному факту Крымской таможней проводится административное расследование», – сообщили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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