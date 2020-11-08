В Крыму таможня изъяла тысячи пачек табака для кальяна

фото © AFP

Более 2,5 тысяч пачек табака для кальяна без маркировки изъяли сотрудники Крымской таможни.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Таможенники изъяли из оборота 2 647 пачек табака для кальяна, на которых отсутствовала «обязательная маркировка табачной продукции».

Сообщается, что товар обнаружен в ходе проведения осмотра торговых точек индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю табачной продукцией на одной из оптовых баз Симферополя.

Так, при осмотре помещений у одного предпринимателя сотрудники таможни выявили 225 пачек табака для кальяна иностранного производства. При проведении мероприятий на второй торговой точке сотрудники таможни обнаружили 2 422 пачек табака.

«Незаконно ввезенная табачная продукция изъята из торгового оборота. Назначена товароведческая экспертиза. По выявленному факту Крымской таможней проводится административное расследование», – сообщили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Отравление детей в Симферополе: прокуратура хочет проверить вентиляцию и колонку. Прокуратура Крыма хочет проверить вентиляцию и колонку в квартире симферопольского дома, где угарным газом отравились двое детей.

Пострадавших от колдовства севастопольцев просят обратиться в МВД. Правоохранители задержали двух мошенниц-гастролерш.

Скандал с «истощенным ребенком» в детдоме Симферополя: прокуратура наказала сотрудников. Сотрудники специализированного детского дома «Елочка» в Симферополе, которых обвинили в нарушениях, привлечены к дисциплинарной ответственности.

«Укрэнерго» судится в арбитраже с Россией за многомиллионые активы в Крыму. Арбитражный суд в Париже 20 октября начал рассмотрение иска НЭК «Укрэнерго» по потере активов в Крыму, в компания требует компенсацию в размере более 527 млн евро.