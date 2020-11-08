В Крыму 168 новых заражений коронавирусом за сутки

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За 7 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 168 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 34 случая с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 101 выявлен при обращении за медицинской помощью, 66 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5396 человек.

Выздоровевших за весь период – 6452 человека.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Число умерших от коронавируса россиян превысило 30 тысяч. В России число умерших от новой коронавирусной инфекции превысило 30 тысяч человек.

Власти сообщили о 81 новом случае COVID-19 в Севастополе за сутки. В Севастополе за сутки подтвержден 81 случай новой коронавирусной инфекции.

Еще семь человек умерли в Крыму от коронавируса. Минздрав РК сообщил о смерти еще семерых крымчан от коронавирусной инфекции.

Снова рост: в Крыму более двухсот новых заражений коронавирусом. За 6 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 206 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 46 случаев с бессимптомным течением заболевания.