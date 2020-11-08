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Власть

В Евпатории из бюджета умыкнули 12 млн рублей

09:26 воскресенье, 8 ноября 2020
Евпатория
В Евпатории из бюджета умыкнули 12 млн рублей

фото © Новый день

В Евпатории задержали двух предпринимателей, подозревают в получении бюджетных миллионов за услуги, которые на самом деле оказаны не были.

Речь идет об оказании услуг по благоустройству города. В Евпатории контракт на такие работы заключается по весьма громоздкой схеме: департамент городского хозяйства заключает контракт на выполнение работ с муниципальным бюджетным учреждением «Порядок», МБУ, в свою очередь, привлекает подрядчика – как правило, это управляющая компания «Наш квартал», и уже УК нанимает субподрядчика.

В данном случае это были два ИП, которые свои обязательства не выполнили, но деньги получили. Ущерб превышает 12 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело, в рамках которого уже допросили одного из активистов местного отделения «Единой России», получившего за заслуги перед партией мандат депутата городского Собрания.

В тексте использованы материалы: Новый день

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