Власть
В Евпатории из бюджета умыкнули 12 млн рублей
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В Евпатории задержали двух предпринимателей, подозревают в получении бюджетных миллионов за услуги, которые на самом деле оказаны не были.
Речь идет об оказании услуг по благоустройству города. В Евпатории контракт на такие работы заключается по весьма громоздкой схеме: департамент городского хозяйства заключает контракт на выполнение работ с муниципальным бюджетным учреждением «Порядок», МБУ, в свою очередь, привлекает подрядчика – как правило, это управляющая компания «Наш квартал», и уже УК нанимает субподрядчика.
В данном случае это были два ИП, которые свои обязательства не выполнили, но деньги получили. Ущерб превышает 12 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело, в рамках которого уже допросили одного из активистов местного отделения «Единой России», получившего за заслуги перед партией мандат депутата городского Собрания.
В тексте использованы материалы: Новый день
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