Упавший замертво пассажир рейса Симферополь-Москва ждал час реанимобиль

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Откачивать мужчину долгое время приходилось находившимся на борту врачам.

Рейс авиакомпании S7 2010 должен был вылететь из аэропорта Симферополя в 14:00. Как сообщает Крымский канал в Telegram, мужчина потерял сознание на борту.

Экипаж самолета вызвал реанимацию, но врачи долго не ехали, и массаж сердца ему делали двое пассажиров. Крымские медики забрали пострадавшего только спустя час после происшествия.

Согласно информации на онлайн-табло аэропорта посадка на рейс окончена, но он до сих пор не вылетел.

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