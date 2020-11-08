Происшествия
Упавший замертво пассажир рейса Симферополь-Москва ждал час реанимобиль
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Откачивать мужчину долгое время приходилось находившимся на борту врачам.
Рейс авиакомпании S7 2010 должен был вылететь из аэропорта Симферополя в 14:00. Как сообщает Крымский канал в Telegram, мужчина потерял сознание на борту.
Экипаж самолета вызвал реанимацию, но врачи долго не ехали, и массаж сердца ему делали двое пассажиров. Крымские медики забрали пострадавшего только спустя час после происшествия.
Согласно информации на онлайн-табло аэропорта посадка на рейс окончена, но он до сих пор не вылетел.
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Упавший замертво пассажир рейса Симферополь-Москва ждал час реанимобиль
Откачивать мужчину долгое время приходилось находившимся на борту врачам.
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