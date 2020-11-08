Украина развернет гуманитарные лагеря на границе с Крымом

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Украинские власти заявили о намерении развернуть гуманитарные лагеря на границе с Крымом.

Как заявил вице-премьер Украины Алексей Резников, основная причина - ухудшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции и дефицит медицинских препаратов в Крыму.

В Крыму отреагировали на заявление. Первый заместитель председателя крымского парламента Ефим Фикс отметил, что его «удивили планы Украины». По мнению Фикса, украинские чиновники предлагают «воспользоваться услугами, которыми они сами не располагают».

«Это заявление вызывает удивление. Украинские чиновники предлагают воспользоваться услугами, которыми они сами не располагают. Пусть они сначала разберутся с коронавирусом у себя в стране, где ситуация очень тяжелая и сложная. А мы разберемся сами. Ситуация с коронавирусом у нас стабильная и контролируемая, средств и специалистов достаточно, и помощь со стороны нам не нужна. Если вдруг ситуация обострится, нам окажут помощь субъекты Российской Федерации», – сказал Фикс.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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