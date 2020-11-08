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Строители тестируют подсветку обновленной Митридатской лестницы
Строители тестируют новую подсветку на реконструируемой Митридатской лестнице в Керчи.
Об этом сообщил глава администрации города Сергей Бороздин.
«Ежедневно, с наступлением темноты, жители и гости города могут наблюдать ярко освещенную Большую Митридатскую лестницу. Эффектное световое обрамление подчеркивает красоту одной из главных достопримечательностей Керчи. Пока завершается масштабная реконструкция объекта культурного наследия, новая яркая подсветка работает в тестовом режиме», – написал Бороздин на своей странице в Facebook.
Всего здесь установлено почти 700 осветительных приборов: 100 линейных светильников в мощении, 555 фонариков в поручнях и более 30 столбов с фонарями. «Все пуско-наладочные работы позади, осталось подключить объект к городским сетям. И восстановленный памятник истории и архитектуры будет радовать нас и восхищать своим обновленным видом и днем, и ночью», – добавил он.
Реконструкция Митридатских лестниц в Керчи началась в сентябре 2019 года. Цена контракта – 651,6 млн рублей. Завершить работы планируют в ноябре текущего года.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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