Российский сенатор рассказал, чем обернется избрание Байдена для Крыма

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Уход этого «ключевого раздражителя» может стать поводом для возобновления переговоров.

В Европе может усилиться русофобия, а на Донбассе обостриться конфликт. Такой расклад событий видит председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Сенатор подчеркнул и хороший момент для России, с повестки уйдет фактор виртуального влияния России на выборы президента США. По его мнению, американские власти «наказывали» Россию, прежде всего, не за Крым, а за так и недоказанное вмешательство в выборы. Возможно теперь, когда с повестки уйдет эта тема, страны переключаться на другие темы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Раскрыты давние планы Байдена на Крым. Во время правления Барака Обамы, когда Джо Байден был вице-президентом, он заявлял, что в Крыму должна была разместиться военная база НАТО и войска США.

Аксенов просит согласовать назначение Назарова вице-премьером Крыма. Глава региона обратился к депутатам за одобрением кандидатуры нового зампреда правительства РК.

Джо Байден объявлен избранным президентом США. Американские ведущие СМИ — ABC News, CNN, AP, NBC и FoxNews— объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США.

Украина проведет саммит по «Крымской платформе» в мае 2021 года. Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что работа по созданию переговорной площадки по вопросам Крыма продолжается.