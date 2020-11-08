Власть
Российский сенатор рассказал, чем обернется избрание Байдена для Крыма
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Уход этого «ключевого раздражителя» может стать поводом для возобновления переговоров.
В Европе может усилиться русофобия, а на Донбассе обостриться конфликт. Такой расклад событий видит председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Сенатор подчеркнул и хороший момент для России, с повестки уйдет фактор виртуального влияния России на выборы президента США. По его мнению, американские власти «наказывали» Россию, прежде всего, не за Крым, а за так и недоказанное вмешательство в выборы. Возможно теперь, когда с повестки уйдет эта тема, страны переключаться на другие темы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Раскрыты давние планы Байдена на Крым. Во время правления Барака Обамы, когда Джо Байден был вице-президентом, он заявлял, что в Крыму должна была разместиться военная база НАТО и войска США.
Аксенов просит согласовать назначение Назарова вице-премьером Крыма. Глава региона обратился к депутатам за одобрением кандидатуры нового зампреда правительства РК.
Джо Байден объявлен избранным президентом США. Американские ведущие СМИ — ABC News, CNN, AP, NBC и FoxNews— объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США.
Украина проведет саммит по «Крымской платформе» в мае 2021 года. Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что работа по созданию переговорной площадки по вопросам Крыма продолжается.
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Российский сенатор рассказал, чем обернется избрание Байдена для Крыма
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