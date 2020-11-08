Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 8 ноября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 8 ноября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В горах Крыма - туман (местами туман), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 14, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер южный 5 км/час, возможны порывы до 7 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 93 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 16, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер С 8 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 96 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 14, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 84 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 13, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер северо-западный 23 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 93 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром пасмурно, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 14, ночью около 11 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 87 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 14, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер восточный 5 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 92 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром пасмурно, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 13, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер юго-западный 6 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 95 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 13, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер северо-западный 17 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 91 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 13, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер южный 4 км/час, возможны порывы до 8 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 87 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 14, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер южный 4 км/час, возможны порывы до 8 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 89 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 15 до 18 градусов тепла. По городам: в Алуште - 17, в Евпатории - 16, на мысе Казантип в Азовском море - 16, в Керчи - 17, в Николаевке - 17, в Севастополе - 17, в Судаке - 17, на Тарханкуте - 17, в Феодосии - 17, в Ялте - 17 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 18, в Египте - 29, на Кипре - 26, в Одессе - 15, в Сочи - 20, в Турции - 24, в Хорватии - 21 градусов выше нуля.

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