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Общество

Метеоосень сменится метеозимой без снега

16:01 воскресенье, 8 ноября 2020
Метеоосень сменится метеозимой без снега

фото © Новости Крыма

Воскресенье на европейской части станет финалом уходящей метеорологической осени, средняя температура которой на 3,8° превышает многолетнюю климатическую норму.

В очередной выходной в регион прорвется холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грядой кучево-дождевых облаков и скоротечными ливнями с общим количеством осадков до 3-5 мм. При этом дневная температура последний раз в этом сезоне составит +5…+10°.

Однако в ночь на понедельник распогодится, но начнется обвал полярного холода, из-за чего ударят первые заморозки: под утро столбики термометров опустятся до -3…+2°.

Соответственно, выпавшая накануне влага замерзнет, и на дорогах местами образуется слабая гололедица толщиной до 1-3 мм. Поэтому автошины все-таки следует уже к понедельнику сменить на зимний вариант.

Температурный фон всю предстоящую неделю будет понижаться и, по сути, условно наступит метеорологическая зима, когда среднесуточная температура воздуха будет колебаться около 0° и даже немного ниже. Однако существенных осадков, которые могли бы привести к формированию снежного покрова, не будет. Если и возможны срывы из довольно плотной инверсионной облачности отдельных снежинок, то это всего лишь следы осадков.

Причем зона заморозков в течение предстоящей недели будет стремительно распространяться на юг, и волна нулевых и слабоотрицательных температур к следующим выходным достигнет даже предгорий Кавказа и Крыма.

Тем не менее, внешне западные и южные регионы России пока не побелеют, поскольку период бесснежья продлится, как минимум, примерно до 20 ноября, тогда как вся остальная часть территории нашей страны уже будет укрыта плотным и весьма внушительным снежным покрывалом.

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