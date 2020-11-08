Крымчанина отправили в колонию за повторное пьяное вождение

В Первомайском районе Крыма вынесен приговор в отношении местного жителя за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.

Об этом сообщает прокуратура Крыма.

По данным ведомства, мужчина, ранее трижды судимый за совершение преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК России, в начале июня 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял мопедом и, двигаясь по улицам села Островское, совершил опрокидывание транспортного средства, после чего был задержан сотрудниками ДПС.

Сообщается, что подсудимый был отстранен от управления мопедом, от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения на месте и прохождения медицинского освидетельствования в учреждении здравоохранения отказался.

Суд признал подсудимого виновным, назначив наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, сроком на 1 год 7 месяцев с отбыванием наказания в колонии - поселения. Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменена на заключение под стражу. Приговор может быть обжалован. Публичных комментариев осужденного или его защиты нет.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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