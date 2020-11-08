Какой сегодня праздник 8 ноября

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Сегодня, 8 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день КВН

Международный день КВН пока не включен в реестр всемирных праздников. Но, учитывая размах КВН-движения в странах бывшего Советского Союза, а также то, что веселые и находчивые играют под эгидой Международного союза КВН — этого нельзя исключать.

Для КВН-щиков игра — это вторая работа, чуть-чуть бизнес, и, наверное, судьба. Для зрителей КВН — яркое и незабываемое шоу. Но в этот праздник все они — и КВН-щики, и зрители — посвящают время своей любимой игре, вне зависимости от возраста, профессии, социального положения и достатка.

День Сибири

Фото Foko-planet.su

В Сибири до революции семнадцатого года праздновался День Сибири, или Сибирский день, а еще его называли Днем Благодарения Сибири, он входил в число Великих сибирских праздников XIX века.

К этому времени после дня Покрова Святой Богородицы заканчивались страдные осенние работы, но еще была передышка перед вывозом хлебных снопов из пашенных стогов-кладей. Выпадал первый снег, начиналась первая полоса морозов и массовый забой скота на подворьях крестьян. Поэтому, вполне естественно, день Сибири довольно скоро стал совмещаться с «гулянками» по итогам земледельческого года. Старожилы ставили в церквях поминальные свечи в память предков, а затем собирались у старшего.

Дмитриев день

Народный праздник «Дмитриев день» отмечается 8 ноября (по старому стилю - 26 октября). В этот день верующие православной церкви чтут память великомученика Димитрия Солунского. В простонародье святой получил прозвище Мироточец, по причине выделения из его мощей целебного благовонного масла. Другие названия праздника: «Дмитров день», «Большие Осенины».

Также сегодня, 8 ноября, отмечают такие праздники:

- Всемирный день без Wi-Fi (World Day Without Wi-Fi)

- День памяти великомученика Димитрия Солунского

- День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих ВВ МВД РФ

- День отцов в Эстонии

- День первых признаков зимы

- День исполнения желаний

- Всемирный день рентгенографии (World Radiography Day)

- Международный день радиологии (International Day of Radiology)

- Всемирный день градостроительства (World Urbanism Day)

- День капучино (National Cappuccino Day) в США

- День болвана (National Dunce Day) в США

- День «Приготовьте что-нибудь необычное и пикантное» (Cook Something Bold and Pungent Day) в США

- День журналиста в Китае

- День памяти жертв политических репрессий в Кыргызстане

- День коктейля «Харви Волбенгер» (National Harvey Wallbanger Day) в США

Сегодня именины празднуют: Феофил, Антон, Василий, Афанасий, Дмитрий, Иосаф, Митродор, Лупп (Луп), Артемидор, Гликон, Лептина.

Что происходило 8 ноября в прошлые годы

1519 - испанский конкистадор Эрнан Кортес прибыл в Теночтитлан (Мехико)столица современной Мексики.

1602 - Оксфордский университет пополнился Бодлианской библиотекой ( оспаривает у Ватиканской библиотеки право называться старейшей в Европе, а у Британской - титул самого крупного книжного собрания Великобритании).

1699 - в этот день началось создание регулярной русской армии, Петр I издает первый указ о наборе рекрутов.

1793 - во французском Лувре открылся музей.

1903 - изобретен электрокардиограф в Нидерландах.

1917 - победа большевистской революции в России, большевики захватили Зимний дворец в Петрограде.

1923 - нацисты из НСДАП предприняли попытку захватить государственную власть в Германии, данное событие вошло в историю как «Пивной путч».

1961 - в СССР на экраны вышла программа КВН («Клуб Веселых и Находчивых»).

1994 - губернатором штата Техас (США) был избран Джордж Буш.

1999 - Грузия впервые удостоилась визита Папы Римского, им был Иоанн Павел II.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 8 ноября. Какие праздники будут завтра?

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