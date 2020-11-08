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Эксперты предсказывают войну Турции и России из-за Крыма
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Амбиции Турции и высказывания турецких политиков о Крыме резко усиливают вероятность военного столкновения с Россией.
К такому выводу пришли эксперты американского Institute for the Study of War.
Эксперты отметили, что интересы России и Турции сталкиваются в Сирии и Ливии. Также противостояние с Турцией возникло и в традиционной сфере интересов России - Нагорном Карабахе.
«Россия попытается добиться урегулирования конфликта силой в ответ на растущую военную роль Турции и растущую дипломатическую роль США», - уверены они.
Аналитики убеждены, что поведение и заявления турецких властей провоцируют конфликт с Россией, а также переход его в боевые столкновения.
Поводом для конфликта может стать не только Карабах, но и высказывания турецких политиков по Крыму, отмечает издание.
Как сообщалось ранее, в октябре президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Турцию и встретился со своим коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе брифинга по итогам встречи турецкий лидер, в частности, заявил, что Анкара не признавала и не признает аннексию Крыма Россией.
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Эксперты предсказывают войну Турции и России из-за Крыма
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