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Коронавирус в Крыму

Двое умерших и 82 заболевших: сводка по коронавирусу в Севастополе

11:16 воскресенье, 8 ноября 2020
Севастополь
Двое умерших и 82 заболевших: сводка по коронавирусу в Севастополе

фото © Новости Крыма

По состоянию на утро 8 ноября в Севастополе зарегистрировано 82 новых случая заболевания COVID-19, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства города.

«34 пациента госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные - на амбулаторном лечении. Заболевшие – местные жители в возрасте от трех до 85 лет», – говорится в сообщении.

Также сообщается о двух скончавшихся пациентах с коронавирусом – женщинах 64 и 74 лет.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 3046 человека. В настоящий момент выздоровели 1997 человек, 79 умерло.

В стационарах продолжают лечение 325 пациентов, на амбулаторном лечении – 621 человек. Под наблюдением находится 651 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Власти сообщили о 81 новом случае COVID-19 в Севастополе за сутки. В Севастополе за сутки подтвержден 81 случай новой коронавирусной инфекции.

Еще семь человек умерли в Крыму от коронавируса. Минздрав РК сообщил о смерти еще семерых крымчан от коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Крыму
Двое умерших и 82 заболевших: сводка по коронавирусу в Севастополе

Двое умерших и 82 заболевших: сводка по коронавирусу в Севастополе

По состоянию на утро 8 ноября в Севастополе зарегистрировано 82 новых случая заболевания COVID-19, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства города.

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