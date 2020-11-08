Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму 168 новых заражений коронавирусом за сутки ● Назван самый настораживающий симптом заражения коронавирусом ● Число умерших от коронавируса россиян превысило 30 тысяч ● Власти сообщили о 81 новом случае COVID-19 в Севастополе за сутки ● Еще семь человек умерли в Крыму от коронавируса
Двое умерших и 82 заболевших: сводка по коронавирусу в Севастополе
фото © Новости Крыма
По состоянию на утро 8 ноября в Севастополе зарегистрировано 82 новых случая заболевания COVID-19, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства города.
«34 пациента госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные - на амбулаторном лечении. Заболевшие – местные жители в возрасте от трех до 85 лет», – говорится в сообщении.
Также сообщается о двух скончавшихся пациентах с коронавирусом – женщинах 64 и 74 лет.
Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 3046 человека. В настоящий момент выздоровели 1997 человек, 79 умерло.
В стационарах продолжают лечение 325 пациентов, на амбулаторном лечении – 621 человек. Под наблюдением находится 651 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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