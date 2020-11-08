Двое умерших и 82 заболевших: сводка по коронавирусу в Севастополе

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По состоянию на утро 8 ноября в Севастополе зарегистрировано 82 новых случая заболевания COVID-19, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства города.

«34 пациента госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные - на амбулаторном лечении. Заболевшие – местные жители в возрасте от трех до 85 лет», – говорится в сообщении.

Также сообщается о двух скончавшихся пациентах с коронавирусом – женщинах 64 и 74 лет.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 3046 человека. В настоящий момент выздоровели 1997 человек, 79 умерло.

В стационарах продолжают лечение 325 пациентов, на амбулаторном лечении – 621 человек. Под наблюдением находится 651 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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