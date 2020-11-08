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Власть

Аксенов просит согласовать назначение Назарова вице-премьером Крыма

08:19 воскресенье, 8 ноября 2020

Глава региона обратился к депутатам за одобрением кандидатуры нового зампреда правительства РК.

Михаил Назаров, который в сентябре 2014 года-сентябре 2019 года возглавлял главное следственное управление Следственного комитета по Республике Крым, станет заместителем председателя правительства Республики Крым. Глава РК Сергей Аксенов внес в региональный парламент проект постановления о согласовании назначения Назарова вице-премьером.

Напомним, президент России Владимир Путин отправил в отставку Назарова в сентябре 2019 года, официальной версией увольнения было уход на пенсию. Назарову тогда было 53 года, а в СК служат до 60 лет. Основной же причиной отставки, по мнению общественников и журналистов, было расследование уголовное дело против беглого вице-премьера Крыма Владимира Серова, которого главное следственное управление СК по Республике Крым во главе с Назаровым то объявляло в розыск, то отменяло это. Местонахождение бывшего зама Сергея Аксенова до сих пор не обнародовано, а его дело передали в Ростов.

Назарова в декабре 2019 года назначили начальником управления Минюста России по Республике Крым.

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