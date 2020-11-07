Власти сообщили о 81 новом случае COVID-19 в Севастополе за сутки

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В Севастополе за сутки подтвержден 81 случай новой коронавирусной инфекции.

Об этом со ссылкой на правительство города сообщил «Новый Севастополь».

«По состоянию на утро 7 ноября зарегистрирован 81 новый случай заболевания COVID-19. Из них 38 пациентов госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении. Заболевшие – местные жители в возрасте от трех до 78 лет», – привели данные в правительстве.

За сутки в городе умерла 73-летняя женщина. 39 человек выписаны после выздоровления.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 2964 человека. В настоящий момент выздоровели 1955 человек, 77 умерло.

На сегодняшний день с подтвержденным диагнозом COVID-19 в стационарах 313 человек: 170 – в инфекционной больнице, 141 – в девятой горбольнице, двое в госпитале минобороны. В «Изумруде» – 32 человека. На амбулаторном лечении – 593 человека.

Под наблюдением находится 773 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден. В режиме обсерватора работает пансионат «Солнышко».

Новая коронавирусная инфекция в Крыму подтверждена у 206 человек за сутки.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Снова рост: в Крыму более двухсот новых заражений коронавирусом. За 6 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 206 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 46 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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