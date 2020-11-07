Власти Крыма уверены в серьезных перспективах турсезона-2021

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Рост популярности внутреннего туризма в России позволяет властям Крыма говорить о «серьезных перспективах» следующего туристического сезона.

Об этом заявили в министерстве курортов и туризма республики со ссылкой на министра Вадима Волченко в ответ на просьбу дать прогноз на турсезон 2021 года.

«Спрос на туризм внутри своей страны растет в принципе. Понимаем, что этот сезон показал, насколько эффективен внутренний туризм, насколько это правильно и безопаснее – отдыхать в своей стране, поэтому абсолютно уверен, что перспективы у Крыма и в рамках 2021 года, и в рамках последующих лет очень серьезные.

Подтверждает это и поддержка со стороны федерального правительства, Национальный проект, который готовится к выходу, системы грантов и системы поддержки», – считает Волченко.

В минкурортов также ссылаются на результаты опроса, проведенного среди туристов в Крыму в 2020 году. Половина из них готовы приехать отдыхать на полуостров и в следующем году. «Согласно ежегодному соцопросу минкурортов Крыма, а это более 6 тысяч анкет, процент возвратных туристов в Крыму очень высок – 50% респондентов готовы вернуться в следующем сезоне, еще 45% отмечают, что хотели бы посетить полуостров повторно в течение ближайших пяти лет», – отметили в министерстве.

Власти Крыма также заявляются о росте «индекса удовлетворенности» туристов, побывавших на полуострове. «В июне-августе 2019 года было анкетировано 6142 гостя.

В ходе социсследований, проведенных минкурортов РК среди гостей полуострова, было установлено, что «индекс удовлетворенности» туристов значительно вырос за последние три года. В 2017 году отдых в регионе могли порекомендовать лишь 60% людей, а в 2018 году – более 70% отдыхающих, – добавили в министерстве.

По официальным данным, в июле в Крыму отдохнули 1,4 млн туристов, в августе – 2,1 млн (на 15,3% больше аналогичного периода прошлого года), в сентябре – 1,1 млн туристов (на 40% больше сентября 2019 года).

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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