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Курортный сезон

Власти Крыма уверены в серьезных перспективах турсезона-2021

07:21 суббота, 7 ноября 2020
Власти Крыма уверены в серьезных перспективах турсезона-2021

фото © tw.noxinfluencer.com

Рост популярности внутреннего туризма в России позволяет властям Крыма говорить о «серьезных перспективах» следующего туристического сезона.

Об этом заявили в министерстве курортов и туризма республики со ссылкой на министра Вадима Волченко в ответ на просьбу дать прогноз на турсезон 2021 года.

«Спрос на туризм внутри своей страны растет в принципе. Понимаем, что этот сезон показал, насколько эффективен внутренний туризм, насколько это правильно и безопаснее – отдыхать в своей стране, поэтому абсолютно уверен, что перспективы у Крыма и в рамках 2021 года, и в рамках последующих лет очень серьезные.

Подтверждает это и поддержка со стороны федерального правительства, Национальный проект, который готовится к выходу, системы грантов и системы поддержки», – считает Волченко.

В минкурортов также ссылаются на результаты опроса, проведенного среди туристов в Крыму в 2020 году. Половина из них готовы приехать отдыхать на полуостров и в следующем году. «Согласно ежегодному соцопросу минкурортов Крыма, а это более 6 тысяч анкет, процент возвратных туристов в Крыму очень высок – 50% респондентов готовы вернуться в следующем сезоне, еще 45% отмечают, что хотели бы посетить полуостров повторно в течение ближайших пяти лет», – отметили в министерстве.

Власти Крыма также заявляются о росте «индекса удовлетворенности» туристов, побывавших на полуострове. «В июне-августе 2019 года было анкетировано 6142 гостя.

В ходе социсследований, проведенных минкурортов РК среди гостей полуострова, было установлено, что «индекс удовлетворенности» туристов значительно вырос за последние три года. В 2017 году отдых в регионе могли порекомендовать лишь 60% людей, а в 2018 году – более 70% отдыхающих, – добавили в министерстве.

По официальным данным, в июле в Крыму отдохнули 1,4 млн туристов, в августе – 2,1 млн (на 15,3% больше аналогичного периода прошлого года), в сентябре – 1,1 млн туристов (на 40% больше сентября 2019 года).

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Более 80 крымских отелей и санаториев участвуют в программе кешбека. В Крыму 11 крымских туроператора и 85 объектов размещения, в том числе 14 санаториев, принимают участие во втором этапе Программы стимулирования доступных внутренних туристских поездок разработанной Ростуризмом.

В Крыму решили, что половина туристов вернется в Крым в следующем году. Выразили намерения приехать в Крым еще раз 96% туристов, отдохнувших в Крыму, в том числе 50% – уже в следующем году, 46% – в ближайшие 5 лет.

Онищенко назвал преимущество Крыма перед Турцией для туристов. Ситуация с коронавирусом в Крыму и на черноморском побережье Краснодарского края не в порядке, однако она контролируемая.

Крым в 2020-м году заработал на туристах 2,3 млрд рублей. Туристическая отрасль за девять месяцев 2020 года принесла Республике Крым почти 2,3 млрд рублей в виде налоговых поступлений.

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