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Водный кризис

Власти Крыма планируют потратить более 100 млн рублей на обновление схемы водоснабжения

12:46 суббота, 7 ноября 2020

Власти Крыма объявили тендер на обновление схемы водоснабжения и водоотведения на полуострове.

Работа оценена в 113,5 млн рублей, указано в описании тендера на портале госзакупок.

Заказчиком работ выступает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма. На выполнение предусмотрен срок до середины ноября следующего года.

В этом году на разработку уточненной схемы предусмотрено финансирование в размере 15,5 млн руб, на 2021 – почти 98 млн руб.

Подрядчику, в частности, предстоит провести анализ развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения Крыма за 2017-2019 годы, сопоставить эти данные с положениями действующей редакции схемы водоснабжения и водоотведения.

Предполагается, что обновленная схема охватит период до 2030 года.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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