Водный кризис
Развитие сюжета: Эколог объяснил, как можно быстрее вернуть водоснабжение в Крым ● Ничего не помогает: уровень воды снизился до критических отметок во всех водохранилищах Крыма ● Водохранилища Крыма за год обмелели на 70 млн кубов ● Осадки в октябре ничего не принесли в крымские водохранилища ● Власти Крыма решили расчистить дно трех водохранилищ
Власти Крыма планируют потратить более 100 млн рублей на обновление схемы водоснабжения
Власти Крыма объявили тендер на обновление схемы водоснабжения и водоотведения на полуострове.
Работа оценена в 113,5 млн рублей, указано в описании тендера на портале госзакупок.
Заказчиком работ выступает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма. На выполнение предусмотрен срок до середины ноября следующего года.
В этом году на разработку уточненной схемы предусмотрено финансирование в размере 15,5 млн руб, на 2021 – почти 98 млн руб.
Подрядчику, в частности, предстоит провести анализ развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения Крыма за 2017-2019 годы, сопоставить эти данные с положениями действующей редакции схемы водоснабжения и водоотведения.
Предполагается, что обновленная схема охватит период до 2030 года.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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Эколог объяснил, как можно быстрее вернуть водоснабжение в Крым. Вопросы отходов должны быть решены при возведении опреснительных установок на территории Крымского полуострова, заявил эколог Андрей Фролов.
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