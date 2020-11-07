В Крыму решили сделать искусственный интеллект

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Ученые Крымского федерального университета проводят исследования по изучению нейросетей, их аналогов и искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом сообщил декан философского факультета Таврической академии Крымского федерального университета Олег Габриелян.

Как отмечает ученый, в анализе искусственного интеллекта необходимо учитывать техническую и фундаментальную составляющие. Несмотря на то, что многим интересны лишь очевидные результаты прогресса, например, «умные» гаджеты, реальный прорыв возможен только тогда, когда будет сделан новый шаг в понимании природы самой информации и человеческого сознания.

«Если говорить о фактических преимуществах ИИ над человеком, то следует учесть, что машина, основанная на нейросетях, способна самообучаться на большой базе данных 24 часа в сутки. Однако машина не обладает способностью целеполагания, тем более, рефлексии, потому о равенстве с человеческим мышлением в обозримом будущем речи не идет. Сейчас искусственный интеллект является для нас многофункциональным помощником. В КФУ мы реализуем междисциплинарный проект о влиянии политических мемов на русскоязычную аудиторию интернета, для чего разрабатываем программное обеспечение, которое позволит осуществлять высокоэффективный мониторинг с использованием ИИ», – рассказал декан философского факультета КФУ им. В. И. Вернадского Олег Габриелян.

Также актуальными для ученых являются исследования аналогов нейросети в человеческом социуме, так как в основе ИИ лежит искусственная нейронная сеть, смоделированная на биологической базе – сети нервных клеток. Ученые Крымского федерального университета на модели работы Совета по защитам диссертаций исследовали принцип коллегиального принятия решений как социального аналога взаимодействия нейронов.

«Каждый из членов Совета при принятии решения учитывает мнение коллег и/или свои текущие интересы. Выяснилось, что решающий голос принадлежит надличностной коллективной структуре, подобно тому, как это происходит в нейросетях. Даже когда два человека общаются, в действительности идет обмен сигналами между двумя фрагментами глобальной нейронной сети, локализованными в мозге. Эти данные помогают взглянуть на исследуемую тему шире», – добавил Олег Габриелян.

Исследование ведется в рамках межуниверситетского сотрудничества и совместной работы с Алматинским институтом энергетики и связи им. Г. Даукеева. Результаты работы представлены в статье «Artificial Intelligence: What is it?», опубликованной в сборнике материалов международной конференции – высокорейтинговом научном журнале «ACM International Conference Proceeding Series».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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