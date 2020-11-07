Упирающегося севастопольца кондуктор вынес из троллейбуса

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В Севэлектроавтотрансе инцидент не комментируют.

Вечером 5 ноября в районе остановки «Центр занятости» одного из пассажиров троллейбуса вынесли и положили на тротуар. Соответствующее видео опубликовано в социальных сетях города-героя.

На видео можно видеть, как некоего слабо упирающегося гражданина за руки-ноги выносят кондуктор (его легко опознать по имеющемуся терминалу оплаты проезда) и еще один человек.

Причины нетипичной для пассажирского транспорта Севастополя ситуации остаются неясными. По мнению автора видео, вынесенный наружу пассажир был виновен в игнорировании рекомендаций Роспотребнадзора по ношению медицинской маски. Комментаторы допускали, что дело тут не в маске, а в возможном алкогольном опьянении вынесенного.

В Севэлектроавтотрансе, отмечающем свое 70-летие, отказались комментировать видео, предложив направить официальный запрос.

Ранее недалеко от завода шампанских вин в одном из городских троллейбусов умер пассажир. По предварительной информации, смерть человека наступила из-за проблем с сердцем.

В тексте использованы материалы: Форпост

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