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«Укрэнерго» судится в арбитраже с Россией за многомиллионые активы в Крыму
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Арбитражный суд в Париже 20 октября начал рассмотрение иска НЭК «Укрэнерго» по потере активов в Крыму, в компания требует компенсацию в размере более 527 млн евро.
Об этом сообщила пресс-служба «Укрэнерго».
В компании напомнили, что арбитраж против России инициировали из-за нарушения Москвой Соглашения между Кабмином Украины и правительством России о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года.
«Требования компенсации ущерба от экспроприации инвестиций Укрэнерго в Крыму и нарушения обязательства гарантировать полную и безусловную правовую защиту инвестиций является частью исковых требований вместе с компенсацией за захват Россией во время аннексии Крыма магистральных сетей и других объектов, принадлежащих Укрэнерго», – говорится в сообщении компании.
На территории Крыма ранее работало обособленное подразделение «Крымская электроэнергетическая система» НЭК «Укрэнерго», которое обслуживало более 1300 км магистральных линий электропередачи и 17 высоковольтных подстанций, добавили в «Укрэнерго». Кроме этого, на полуострове работали оздоровительный комплекс «Семидворье», пансионат «Энергетик» и производственное предприятие «Югэнергопром».
Арбитражный суд 16 июля начал рассмотрение дела по потере инфраструктурных объектов компании «Укрэнерго» в Крыму, которые как считают в компании, «Россия незаконно захватила».
Российская власть публично не комментировала начало рассмотрения иска по активам «Укрэнерго».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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