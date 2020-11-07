Собак не приводить, в шторм не купаться: в Крыму вводятся новые пляжные правила

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МЧС приготовило россиянам новогодний сюрприз.

С 1 января вступают в силу новые правила пользования пляжами. Запрещается приводить на пляжи собак, плавать на досках и лежаках, подбрасывать в воде других купающихся и играть в спортивные игры (кроме специально отведенных для этого мест).

Черный флаг

Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30.09.2020 № 732 «Об утверждении Правил пользования пляжами в Российской Федерации» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В нем говорится, что владельцы пляжей обязаны оградить отведенное для купания место, не используя при этом предметы, похожие на бытовой мусор (канистры, бутылки и пр.). Детям и лицам, не умеющим плавать, можно купаться в специально отведенной для этого зоне (??). Причем при ветре силой более 5,5 м в секунду или волнах более 1,2 м владелец пляжа должен сигнализировать желтым флагом о том, что не умеющим плавать, детям и людям с хроническими заболеваниями купаться не стоит.

Если ветер достиг 7,9 метров в секунду, а высота волн - 1,5 м, на пляже должен появиться красный (или черный) флаг, запрещающий купание вообще. То же самое - при штормовом предупреждении.

Запрещается купание на пляжах в темное время суток и размещение в зоне купания пункта проката маломерных судов. Подробно перечислены обязанности владельцев пляжей по организации работы спасателей.

Еще более внушителен список обязанностей любителей купаться и загорать. Помимо очевидных запретов (например, мусорить и портить находящееся на пляже имущество), с 1 января вступают в силу запреты плавать на не предназначенных для этого предметах (как то: доски, бревна и лежаки), притапливать буйки, менять границы зоны купания, прыгать в воду с предметов, которые для этого не предназначены, приводить с собой животных (исключение - собаки-поводыри со справкой о подтверждении их профессии), играть в спортивные игры где-либо кроме отведенных для этого мест, подавать ложные сигналы тревоги, «а также допускать действия на воде, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся».

Купаться отдыхающие обязаны только в специально отведенных местах.

Лучший способ защиты?

Кто ни разу не нарушал эти правила (к счастью, ранее не написанные), пусть первым бросит в нарушителей камень. Вопросов возникает множество. Например, что будет, если человек купается рядом с обозначенной зоной купания? Какое наказание его постигнет?

Считается ли он посетителем пляжа и распространяются ли на него обязанности посетителей? Какие кары предусмотрены для тех, кто подкинул в воде своего ребенка? Что будет, если не умеющий плавать хочет купаться не в отведенной для него зоне с чужими детьми, а со своими друзьями и близкими? И так далее.

В пресс-службе Главного Управления МЧС по г. Севастополю, куда мы обратились за комментариями, нам порекомендовали написать официальный запрос. Один из операторов севастопольских пляжей - оператор пляжа Омега Расул Мусаев - сообщил, что познакомиться с приказом МЧС еще не успел. Однако некоторые запреты - например, запрет приводить на пляж животных - считает разумными.

«Собак очень много, и большинство людей этим недовольно. Жалобы поступали, но механизма воздействия на владельцев животных не было», - говорит он.

Можно было предположить, что запрет по поводу животных вызовет гнев владельцев собак. Недовольные наверняка найдутся, но есть среди собачников и люди, признающие разумность запрета.

«Скажу честно - я собак на пляжи не привожу. Маленькую иногда беру с собой, но исключительно на дикие пляжи. Я понимаю, что соседство с собаками может обрадовать не всех, и не хочу доставлять людям неудобства», - говорит владелец трех собак Иван Комелов.

Самый оптимистичный прогноз по поводу реализации приказа прозвучал из уст бывшего украинского нардепа Вадима Колесниченко.

«Самые строгие законы нейтрализуются их неисполнением», - напомнил он.

Упомянул Колесниченко и еще об одном важном факторе: у МЧС тоже есть своя отчетность, и показатели безопасности граждан должны постоянно улучшаться. Так что приказ о новых правилах поведения на пляжах, по мнению политолога, можно расценивать как способ обезопасить себя: кто же виноват, если человек пострадал от собственных запрещенных действий?

В тексте использованы материалы: Форпост

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