Скандал с «истощенным ребенком» в детдоме Симферополя: прокуратура наказала сотрудников

Сотрудники специализированного детского дома «Елочка» в Симферополе, которых обвинили в нарушениях, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Об этом говорится на сайте Генеральной прокуратуры России.

Согласно сообщению, некоторые из нарушений уже устранены.

«Учреждением проводится работа по созданию обособленного структурного подразделения, оказывающего паллиативную помощь, разработан план проведения медицинских осмотров с целью раннего выявления возможных заболеваний у несовершеннолетних», – говорится в сообщении.

По данным Генпрокуратуры России, поскольку в штате нет специалистов по организации специального питания через зонд, «которое является неотъемлемой частью лечебного процесса», администрация учреждения уже запланировала обучать этому врачей-педиатров.

«Помимо этого, принимаются меры по устранению выявленных в ходе прокурорской проверки нарушений санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства, в том числе ведется работа по заключению соответствующих договоров на выполнение ремонтных работ в корпусах дома ребенка», – добавили в Генпрокуратуре России.

В сентябре этого года в Генеральной прокуратуре России сообщили, что в ходе проверки выявили нарушения в специализированном детском доме «Елочка» в Симферополе.

23 августа стало известно, что управление Следственного комитета по Крыму и Севастополю проводит проверку в доме ребенка в Симферополе после сообщений в СМИ о болезни ребенка.

По информации ведомства, приемная мать двухлетнего мальчика, которая усыновила ребенка, сообщила представителям общественной организации о «его крайне неудовлетворительном состоянии здоровья, в котором она забрала его из социального учреждения».

По информации ведомства, речь идет о ГБУЗ «Республиканский специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики «Елочка».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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