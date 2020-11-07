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Происшествия

Симферополец решил впечатлить свою девушку поездкой на угнанном авто

14:42 суббота, 7 ноября 2020

У симферопольца угнали автомобиль со станции техобслуживания.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Как выяснили полицейские, авто украл 23-летний сотрудник СТО. Молодой человек выпил и решил развлечь свою девушку, прокатив на чужой машине. Однако по пути он не справился с управлением и повредил пять других автомобилей.

Испугавшись ответственности, парень бросил свою спутницу в салоне чужой машины и скрылся. Сейчас подозреваемый задержан, в его отношении возбудили уголовное дело. Молодому человеку теперь грозит до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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