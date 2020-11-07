Севастополец продает картину Айвазовского на Avito

фото © avito.ru

В Севастополе через сервис Avito продают картину Ивана Айвазовского. В объявлении указано, что это оригинал, написанный в 1883 году.

За картину продавец просит 6 999 997 рублей и пишет, что возможен торг. Однако, действительно ли это работа руки великого мариниста, станет известно только после экспертизы.

Согласно объявлению, небольшой этюд закреплен в оригинальной раме, размеры холста 32 на 55 сантиметров, вес картины вместе с рамой – более 10 килограммов. Посредникам при продаже гарантируется 10% от стоимости.

Продавец по имени Алексей сообщил, что уже заказал художественную экспертизу картины, она будет сделана в ближайшее время. Но если купить полотно, не дожидаясь результатов экспертизы, то выйдет дешевле.

«Картину недавно привезли из Европы, там она была в частной коллекции», - уточнил продавец по телефону.

За комментариями СМИ обратились в Феодосийскую картинную галерею имени И. К. Айвазовского. Ее директор Татьяна Гайдук не взялась оценивать по фото, является ли картина оригиналом, но рассказала, как обычно продаются работы Айвазовского и сколько они могут стоить.

«Существует ряд знаменитых художников, картины которых обладает огромной ценностью. Не только культурной, но и очень неплохо монетизируются в денежном выражении. Их стоимость бывает очень высокой. И Айвазовский относится к плеяде таких художников. На одном из последних онлайн-аукционов Sotheby's он поставил рекорд по стоимости лота. Это миллионы долларов!», - сообщила Гайдук.

По словам директора галереи, не обязательно работу Айвазовского будут продавать на аукционе, но в любом случае перед продажей ее должны исследовать профессионалы. В частности, любая работа известного на весь мир художника должна пройти визуальную и историческую экспертизу, а также химический анализ пигментного слоя. И только положительного заключения, подписанного известным экспертом, можно утверждать, что перед нами оригинал.

«Подрамник действительно может быть XIX века, расклинен он правильно, как и должен быть расклинен подрамник того времени. С оборотной стороны полотно выглядит старым, тоже можно сказать, что оно могло быть написано в XIX веке. Но все остальное я оставляю без комментариев», - ответила Татьяна.

Известно, что Иван Айвазовский написал за свою жизнь более 6000 полотен. Летом 2020 года его работа «Неаполитанский залив» была продана на аукционе Sotheby's за 2,295 миллиона фунтов стерлингов (что равняется 2,89 миллиона долларов). Причем изначально она оценивалась в два раза меньше, но по итогам аукциона цена взлетела.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму один за одним срывают реконструкцию федеральных памятников культуры. В Крыму срывается реконструкция памятников культуры.

В Севастополе под видом благоустройства уничтожают древний Херсонес. Уникальный музей-заповедник «Херсонес Таврический» находится под угрозой уничтожения.

Севастопольские парки-музеи загрузят по полной. Новое руководство Севастопольского военно-исторического музея-заповедника намерено добавить жизни своим территориям: Историческому бульвару, Сапун-горе, Малахову кургану и нижнему храму Владимирского собора — усыпальницы адмиралов.

Власти Ялты хотят каким-то образом сохранить дом писателей Тренева и Павленко. Рабочая группа по сохранению и хозяйственному использованию дома, в котором жили и работали писатели Константин Тренев и Петр Павленко, создана при администрации Ялты.