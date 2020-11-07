Прогноз погоды в Крыму на субботу 7 ноября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 7 ноября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 10, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер С 9 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 95 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 14, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер С 8 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 86 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 12, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер северный 17 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 87 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 12, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер северо-западный 23 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 88 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 12, ночью около 9 градусов. Ветер С 28 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 83 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 12, ночью около 7 градусов. Ветер С 19 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 87 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 11, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер северо-западный 15 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 92 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 12, ночью около 5 градусов. Ветер северо-западный 17 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 89 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 9, ночью около 5 градусов. Ветер С 8 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 79 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 10, ночью около 5 градусов. Ветер северо-западный 11 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 90 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 15 до 18 градусов тепла. По городам: в Алуште - 17, в Евпатории - 18, на мысе Казантип в Азовском море - 17, в Керчи - 17, в Николаевке - 17, в Севастополе - 17, в Судаке - 16, на Тарханкуте - 17, в Феодосии - 17, в Ялте - 17 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 19, в Египте - 29, на Кипре - 25, в Одессе - 16, в Сочи - 20, в Турции - 25, в Хорватии - 21 градусов выше нуля.

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