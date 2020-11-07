Пострадавших от колдовства севастопольцев просят обратиться в МВД

Правоохранители задержали двух мошенниц-гастролерш.

Пострадавших при «снятии порчи» двумя мошенницами из Волгоградской области просят обратиться в полицию, сообщает пресс-служба УМВД Севастополя.

Ранее правоохранителями были задержаны две изображенные на фото гражданки, обиравшие наивных севастопольцев под предлогом различных колдовских ритуалов. Сегодня установлена причастность женщин к совершению 5 мошенничеств на территории Севастополя, но предполагается, что их больше.

Жителей Севастополя, потерявших деньги после оказания магических услуг лицами на фото, просят связаться с полицией по телефону 102.

Напомним: по итогам 2019 года разнообразные гадания, прорицания и ментальные проекции вошли в топ-5 самых популярных видов мошенничества на полуострове. Ясновидящая из Симферополя заработала более 800 тысяч рублей на 11 наивных клиентах — ее дальнейшему обогащению помешала равнодушная к астральным сигналам полиция. В другом же случае помощи у земных сил пришлось искать самой гадалке — клиентка, которой колдунья напророчила скорое обогащение, обокрала прорицательницу.

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