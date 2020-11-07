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Отравление детей в Симферополе: прокуратура хочет проверить вентиляцию и колонку

Отравление детей в Симферополе: прокуратура хочет проверить вентиляцию и колонку

фото © Новости Крыма

Прокуратура Крыма хочет проверить вентиляцию и колонку в квартире симферопольского дома, где угарным газом отравились двое детей.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе проведения организованной проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание вентиляционных каналов и газового оборудования в многоквартирном доме, кроме того, будет установлено качество и состояние такого оборудования. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования и привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности», – сообщили в прокуратуре.

Накануне сообщалось, что в Симферополе двое детей отравились угарным газом.

По информации ведомства, вечером 4 ноября семья, проживающая в квартире многоэтажного дома по улице Кечкеметская, почувствовала недомогание в виде слабости и головных болей. На утро родители обнаружили, что сын в возрасте 4 лет и дочка в возрасте 6 лет после сна находятся в своих кроватях в крайне слабом состоянии, без движения. Дети были доставлены в реанимационное отделение Республиканской детской клинической больницы.

Ранее сообщалось, что в Бахчисарайском районе Крыма следователи проверяют смерть двоих мужчин – 72-летнего отца и его 46-летнего сына. По версии следствия, они отравились угарным газом.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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