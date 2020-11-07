Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.7
воздух +11
море +17

Власть

Отменены прямые рейсы из Перми в Симферополь

13:29 суббота, 7 ноября 2020

Прямые рейсы из Перми в Симферополь отменены.

Об этом заявили в авиакомпании Nordwind.

«На данный момент прямые рейсы отменены. Это связано с производственными вопросами. Возможно, их снова введут с нового года», - отметили в комментарии.

Напомним, что прямое авиасообщение между крымской столицей и Пермью планировалось открыть с 14 ноября. Полеты были запланированы дважды в неделю: из Перми - по средам и воскресеньям, в обратном направлении – по средам и субботам.

Рейсы продлятся до 24 марта. 

Помимо этого, в аэропорту Симферополь запланировано пять зимних авианаправлений: Нижний Новгород, Сургут, Уфа, Челябинск и Тюмень. Все полеты будут выполняться до конца марта на лайнерах Boeing 737.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крым получил более 400 новых автобусов. На баланс Республики Крым принято более 400 новых автобусов, которые позволят муниципальным образованиям более эффективно решить проблему общественного транспорта.

В Симферополе на месяц перекроют движение по одной из улиц. Улица будет перекрыта до конца ноября.

Валидаторы не надежны: крымчанам посоветовали все равно брать «наличку» в транспорт. Пассажирам общественного транспорта порекомендовали не отказываться от оплаты с помощью наличных денег.

На трассе «Таврида» начали строить заправки и зоны отдыха. Возле трассы «Таврида» в Белогорском районе начали строить многофункциональную зону, сообщил министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко во время посещения объекта.

Коронавирус в Крыму
Еще семь человек умерли в Крыму от коронавируса

Еще семь человек умерли в Крыму от коронавируса

Минздрав РК сообщил о смерти еще семерых крымчан от коронавирусной инфекции.

Происшествия
На Ялтинской трассе иномарка насмерть сбила двух пешеходов

На Ялтинской трассе иномарка насмерть сбила двух пешеходов

На трассе Ялта-Севастополь водитель на иномарке насмерть сбил двух пешеходов. Еще один человек попал в больницу с различными травмами.

Странности
Севастополец продает картину Айвазовского на Avito

Севастополец продает картину Айвазовского на Avito

В Севастополе через сервис Avito продают картину Ивана Айвазовского. В объявлении указано, что это оригинал, написанный в 1883 году.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации