Отменены прямые рейсы из Перми в Симферополь

Прямые рейсы из Перми в Симферополь отменены.

Об этом заявили в авиакомпании Nordwind.

«На данный момент прямые рейсы отменены. Это связано с производственными вопросами. Возможно, их снова введут с нового года», - отметили в комментарии.

Напомним, что прямое авиасообщение между крымской столицей и Пермью планировалось открыть с 14 ноября. Полеты были запланированы дважды в неделю: из Перми - по средам и воскресеньям, в обратном направлении – по средам и субботам.

Рейсы продлятся до 24 марта.

Помимо этого, в аэропорту Симферополь запланировано пять зимних авианаправлений: Нижний Новгород, Сургут, Уфа, Челябинск и Тюмень. Все полеты будут выполняться до конца марта на лайнерах Boeing 737.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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