Власть
Отменены прямые рейсы из Перми в Симферополь
Прямые рейсы из Перми в Симферополь отменены.
Об этом заявили в авиакомпании Nordwind.
«На данный момент прямые рейсы отменены. Это связано с производственными вопросами. Возможно, их снова введут с нового года», - отметили в комментарии.
Напомним, что прямое авиасообщение между крымской столицей и Пермью планировалось открыть с 14 ноября. Полеты были запланированы дважды в неделю: из Перми - по средам и воскресеньям, в обратном направлении – по средам и субботам.
Рейсы продлятся до 24 марта.
Помимо этого, в аэропорту Симферополь запланировано пять зимних авианаправлений: Нижний Новгород, Сургут, Уфа, Челябинск и Тюмень. Все полеты будут выполняться до конца марта на лайнерах Boeing 737.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крым получил более 400 новых автобусов. На баланс Республики Крым принято более 400 новых автобусов, которые позволят муниципальным образованиям более эффективно решить проблему общественного транспорта.
В Симферополе на месяц перекроют движение по одной из улиц. Улица будет перекрыта до конца ноября.
Валидаторы не надежны: крымчанам посоветовали все равно брать «наличку» в транспорт. Пассажирам общественного транспорта порекомендовали не отказываться от оплаты с помощью наличных денег.
На трассе «Таврида» начали строить заправки и зоны отдыха. Возле трассы «Таврида» в Белогорском районе начали строить многофункциональную зону, сообщил министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко во время посещения объекта.
Еще семь человек умерли в Крыму от коронавируса
Минздрав РК сообщил о смерти еще семерых крымчан от коронавирусной инфекции.
На Ялтинской трассе иномарка насмерть сбила двух пешеходов
На трассе Ялта-Севастополь водитель на иномарке насмерть сбил двух пешеходов. Еще один человек попал в больницу с различными травмами.
Севастополец продает картину Айвазовского на Avito
В Севастополе через сервис Avito продают картину Ивана Айвазовского. В объявлении указано, что это оригинал, написанный в 1883 году.
Зима придет в Крым на следующей неделе
Сегодня все жители и гости полуострова ощутили заметное похолодание.
23 часа назад
В Крыму шестилетний мальчик отравился грибами и умер
22 часа назад
«Туалеты на карантине»: севастопольцев попросят терпеть в торговых центрах фото
Покупать – безопасно, а ходить в туалет – нет.