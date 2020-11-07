Общество
Новый год-2021: в Феодосии откроют резиденцию Деда Мороза
В Феодосии с 11 декабря начнет работу резиденция Деда Мороза, сообщила генеральный директор комплекса «Алые Паруса» Анна Нерозина, пишет «Турпортал».
По словам Нерозиной, резиденция будет работать каждые выходные, включая новогодние каникулы.
«Это не будет банальная новогодняя ярмарка, мы придумали целое аудиоприключение. Зайдя в парк, гости наденут наушники и вместе с нашим гидом прогуляются по волшебному парку, мысленно подведут итоги уходящего года, загадают желания на новый год – и все это будет сопровождаться некими сказочными ритуалами. А в конце этого аудио-променада гости встретятся с Дедом Морозом», – рассказала Анна Нерозина.
По ее словам, в программе – живая музыка и танцы на открытом воздухе, мастер-классы, праздничные фотозоны, новогодняя ярмарка и Аллея мастеров.
Анна Нерозина заверила, что на входе в резиденцию будет проводиться обязательная термометрия, гости должны будут соблюдать социальную дистанцию, а в парке одновременно будет находиться не более 100 человек.
Ранее из-за пандемии коронавируса в Крыму отменили традиционный фестиваль вина и еды «Ноябрьфест». Его проведение перенесли на следующий год, в частности, рассматривается возможность проведения этого мероприятия в новогодние праздники.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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