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Общество

Новый год-2021: в Феодосии откроют резиденцию Деда Мороза

В Феодосии с 11 декабря начнет работу резиденция Деда Мороза, сообщила генеральный директор комплекса «Алые Паруса» Анна Нерозина, пишет «Турпортал»​.

По словам Нерозиной, резиденция будет работать каждые выходные, включая новогодние каникулы.

«Это не будет банальная новогодняя ярмарка, мы придумали целое аудиоприключение. Зайдя в парк, гости наденут наушники и вместе с нашим гидом прогуляются по волшебному парку, мысленно подведут итоги уходящего года, загадают желания на новый год – и все это будет сопровождаться некими сказочными ритуалами. А в конце этого аудио-променада гости встретятся с Дедом Морозом», – рассказала Анна Нерозина.

По ее словам, в программе – живая музыка и танцы на открытом воздухе, мастер-классы, праздничные фотозоны, новогодняя ярмарка и Аллея мастеров.

Анна Нерозина заверила, что на входе в резиденцию будет проводиться обязательная термометрия, гости должны будут соблюдать социальную дистанцию, а в парке одновременно будет находиться не более 100 человек.

Ранее из-за пандемии коронавируса в Крыму отменили традиционный фестиваль вина и еды «Ноябрьфест». Его проведение перенесли на следующий год, в частности, рассматривается возможность проведения этого мероприятия в новогодние праздники.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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