Недвижимость в Севастополе вновь подорожала

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Цены на недвижимость в Севастополе продолжают расти. Риелторы говорят о планомерном поднятии стоимости жилья на 3-7%.

По словам риелторов, очередное подорожание началось в конце октября и продолжается по сей день.

«При этом выбор объектов в Севастополе с каждым днем становится все более скудный. Вторичное жилье и раньше было достаточно дорогое, а сейчас еще более повысилось в стоимости. Каждый объект индивидуален, но в среднем повышение составило от 200 до 600 тыс. рублей», – рассказал в комментарии сотрудник крупного агентства недвижимости.

Однако ни покупателей, ни продавцов этот факт не смущает. По мнению специалиста, на рынке сложилась обстановка, когда «продавцы поднимают цену на жилье только потому, что квартира, которую они решили приобрести после продажи своей, также поднялась в стоимости». Он отметил, что «похожая ситуация уже была в украинский период полуострова, тогда цена на объект могла вырасти на 3-5% без каких-либо объективных причин».

«Столь резкого роста цен сегодня не наблюдается, но никто не знает, что будет завтра», - отметил риелтор.

Несколько иначе обстоит дело с первичной недвижимостью. «Новых «пятен» под застройку не выделяется. Строящиеся жилые комплексы от зарекомендовавших себя застройщиков в основном раскупают еще на этапе котлована, когда они значительно дешевле, – пояснил риелтор и добавил. – «Вторичка» с простым ремонтом в только что сданном новострое прибавляет в цене до полутора миллиона рублей в зависимости от квадратуры. Покупать такие квартиры совершенно невыгодно».

Специалисты также отметили, что «покупатель стал крайне внимательно относиться к соблюдению застройщиком градостроительного регламента, своевременному получению разрешений на подключение коммуникаций, в особенности водоснабжения и водоотведения». «Хоть средства дольщиков и защищены ФЗ-214, никто не желает терять время и, следовательно, деньги из-за неправильно сделанного выбора».

Количество местных жителей и приезжих с России сегодня разделилось почти поровну. При этом и те, и другие стараются «вырвать» объекты по максимально низкой цене. Риелторы уверены, что покупатели слабо верят в объективность существующих цен, но еще больше прежнего хотят удачно инвестировать имеющиеся накопления.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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