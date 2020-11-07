Назван самый настораживающий симптом заражения коронавирусом

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Одним из самых настораживающих симптомов заражения коронавирусом SARS-CoV-2 является одышка.

Об этом заявил российский врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Специалист отметил, что частоту дыхания нужно измерять в покое, так как когда у человека поднимается температура, то ему в принципе тяжело дышать. Болибок рассказывает, что нужно сесть в кресло, успокоиться и просто дышать, считая вдохи.

Для здорового взрослого человека частота дыхания составляет от 16 до 20 вдохов в минуту. Если же дыхание учащается, то это говорит о развитии дыхательной недостаточности.

Довольно опасна одышка в сочетании с тахикардией. К примеру, если у человека нормальная температура, но при этом учащенный ритм сердца и одышка, то это говорит о том, что уже нужно бить тревогу, вызывать врача, возможно, делать компьютерную томографию легких.

Как ранее сообщалось, в министерстве здравоохранения России назвали шесть основных симптомов заражения коронавирусом. Это повышение температуры, кашель, слабость, головная боль, боль в горле и одышка. Довольно часто зараженные жалуются на потерю обоняния.

В тексте использованы материалы: lenta.ru

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти сообщили о 81 новом случае COVID-19 в Севастополе за сутки. В Севастополе за сутки подтвержден 81 случай новой коронавирусной инфекции.

Еще семь человек умерли в Крыму от коронавируса. Минздрав РК сообщил о смерти еще семерых крымчан от коронавирусной инфекции.

Снова рост: в Крыму более двухсот новых заражений коронавирусом. За 6 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 206 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 46 случаев с бессимптомным течением заболевания.

В России заявили, что «коронавирус мутирует». Специалисты отмечают мутацию вируса COVID-19, но пока это не отражается на тяжести переносимого заболевания.