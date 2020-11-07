Происшествия
На Ялтинской трассе иномарка насмерть сбила двух пешеходов
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На трассе Ялта-Севастополь водитель на иномарке насмерть сбил двух пешеходов. Еще один человек попал в больницу с различными травмами.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Выяснилось, что 35-летний мужчина на Volkswagen Passat по дороге в Ялту сбил троих пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.
В результате ДТП пешеходы 45 и 57 лет скончались на месте, еще один 57-летний пострадавший доставлен в больницу с различными травмами.
Сейчас по факту случившегося проходит проверка, по результатам которой будет принято решение согласно действующему законодательству.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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