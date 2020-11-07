На Ялтинской трассе иномарка насмерть сбила двух пешеходов

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На трассе Ялта-Севастополь водитель на иномарке насмерть сбил двух пешеходов. Еще один человек попал в больницу с различными травмами.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Выяснилось, что 35-летний мужчина на Volkswagen Passat по дороге в Ялту сбил троих пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пешеходы 45 и 57 лет скончались на месте, еще один 57-летний пострадавший доставлен в больницу с различными травмами.

Сейчас по факту случившегося проходит проверка, по результатам которой будет принято решение согласно действующему законодательству.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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