Московские художники изрисовали в Крыму шкафы связи

В Крыму состоялась официальная презентация шести телекоммуникационных шкафов связи, которые команда уличных художников из Москвы превратила в настоящие произведения искусства.

Самым первым арт-объектом стал телекоммуникационный шкаф на улице Беспалова.

На каждом расписанном шкафу изображение связано с названием улицы. Так, на самом первом объекте, что на улице Беспалова в Симферополе, команда художников Desarte365 нарисовала мужественного и верного долгу капитана милиции Сергея Беспалова, который в форме и без оружия возвращается домой, — пишет КП-Крым.

Изображения в стиле граффити украсили также шкафы связи на улице Бела Куна и Юрия Гагарина.

— Задумывая этот арт-проект мы хотели достичь двух целей: сделать ярче крымские города через изображения на неприметном сером шкафу связи, а, во-вторых, напомнить симферопольцам об истории улицы, на которой они живут, — рассказывает организатор арт-проекта Виктория Саулова.

Расписанные в стиле стрит-арт шкафы появились также и на улице Марка Донского. Здесь телекомоборудование превратилось в гигантскую двухметровую книгу, а на обложке художники изобразили портрет известного советского режиссера, который в свое время выпустил сборник автобиографических рассказов «Заключенные». Теперь двухметровый том рассказов Марка Донского появился и на улице Симферополя, названной в его честь.

Фото Виталий Парубов

Теперь двухметровый том рассказов Марка Донского появился и на улице Симферополя, названной в его честь.

— Мы ежедневно видим эти шкафы, но за чередой будней абсолютно их не замечаем. И вот находятся организаторы и творческие люди, которые превращают их в искусство, опираясь на историческое начало улиц, где расположены объекты, — отмечает представитель Управления культуры и культурного наследия администрации Симферополь Александр Полончук.

Организаторы акции хотели сделать ярче крымские города через красочные изображения и напомнить об истории городских улиц.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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