Общество
Московские художники изрисовали в Крыму шкафы связи
В Крыму состоялась официальная презентация шести телекоммуникационных шкафов связи, которые команда уличных художников из Москвы превратила в настоящие произведения искусства.
Самым первым арт-объектом стал телекоммуникационный шкаф на улице Беспалова.
На каждом расписанном шкафу изображение связано с названием улицы. Так, на самом первом объекте, что на улице Беспалова в Симферополе, команда художников Desarte365 нарисовала мужественного и верного долгу капитана милиции Сергея Беспалова, который в форме и без оружия возвращается домой, — пишет КП-Крым.
Изображения в стиле граффити украсили также шкафы связи на улице Бела Куна и Юрия Гагарина.
— Задумывая этот арт-проект мы хотели достичь двух целей: сделать ярче крымские города через изображения на неприметном сером шкафу связи, а, во-вторых, напомнить симферопольцам об истории улицы, на которой они живут, — рассказывает организатор арт-проекта Виктория Саулова.
Расписанные в стиле стрит-арт шкафы появились также и на улице Марка Донского. Здесь телекомоборудование превратилось в гигантскую двухметровую книгу, а на обложке художники изобразили портрет известного советского режиссера, который в свое время выпустил сборник автобиографических рассказов «Заключенные». Теперь двухметровый том рассказов Марка Донского появился и на улице Симферополя, названной в его честь.
Теперь двухметровый том рассказов Марка Донского появился и на улице Симферополя, названной в его честь.
— Мы ежедневно видим эти шкафы, но за чередой будней абсолютно их не замечаем. И вот находятся организаторы и творческие люди, которые превращают их в искусство, опираясь на историческое начало улиц, где расположены объекты, — отмечает представитель Управления культуры и культурного наследия администрации Симферополь Александр Полончук.
Организаторы акции хотели сделать ярче крымские города через красочные изображения и напомнить об истории городских улиц.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Какой сегодня праздник 7 ноября. Сегодня, 7 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Какой сегодня праздник 6 ноября. Сегодня, 6 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Какой сегодня праздник 5 ноября. Сегодня, 5 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Крыму приостанавливают торжественную регистрацию браков. В Крыму власти сообщили, что временно приостанавливают регистрацию заключения брака в торжественной обстановке из-за пандемии коронавируса.
Еще семь человек умерли в Крыму от коронавируса
Минздрав РК сообщил о смерти еще семерых крымчан от коронавирусной инфекции.
На Ялтинской трассе иномарка насмерть сбила двух пешеходов
На трассе Ялта-Севастополь водитель на иномарке насмерть сбил двух пешеходов. Еще один человек попал в больницу с различными травмами.
Севастополец продает картину Айвазовского на Avito
В Севастополе через сервис Avito продают картину Ивана Айвазовского. В объявлении указано, что это оригинал, написанный в 1883 году.
Зима придет в Крым на следующей неделе
Сегодня все жители и гости полуострова ощутили заметное похолодание.
23 часа назад
В Крыму шестилетний мальчик отравился грибами и умер
22 часа назад
«Туалеты на карантине»: севастопольцев попросят терпеть в торговых центрах фото
Покупать – безопасно, а ходить в туалет – нет.