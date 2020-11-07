Мошенник в Симферополе оформлял крупные кредиты на посторонних

В Симферополе по подозрению в мошенничестве задержали 27-летнего жителя одного из сел Белогорского района.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Молодой человек обещал двум крымчанам выдать денежные займы без поручителей и документов, взамен на это им нужно было оформить на себя кредит на дорогостоящую технику.

Мошенник убедил пострадавших взять на свое имя кредиты на три дорогостоящих мобильных телефона и телевизор общей стоимостью около 250 тысяч рублей. Однако займы потерпевшим он не предоставил, товары, взятые в кредит, забрал себе, и пропал без вести.

Сотрудники полиции обыскали квартиру молодого человека и нашли семь sim-карт, два мобильных телефона, чеки об оплате и расписки. Задержанный признался в совершении преступлений. По его словам, незаконное имущество он продал неизвестному, а деньги потратил на личные нужды.

В отношении симферопольца возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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