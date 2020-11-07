«Ленин, партия, комсомол»: коммунисты провели митинг в Севастополе

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В центре Севастополя у памятника лидеру большевиков Владимиру Ленину прошел короткий митинг по случаю 103-й годовщины «октябрьской революции».

Коммунисты и ветераны поднялись по лестнице к памятнику с развернутыми красными флагами и оставили там корзину гвоздик. На плацу устроили короткий митинг.

Руководитель севастопольских коммунистов Василий Пархоменко сказал, что «никакая болячка не помешает праздновать» дату октябрьского переворота. Пархоменко в нескольких предложениях рассказал о политической ситуации в России и мире.

Руководитель местных комсомольцев Александр Череменов вручил нескольким молодым людям комсомольские билеты.

После митинга участники хором спели «Интернационал» и сфотографировались. Резолюцию не принимали. Отпраздновать памятную дату пришло около 30 активистов. Пионеров на митинг не приглашали. Желающим предлагали поучаствовать в прямой праздничной видеоконференции с руководителем КПРФ Геннадием Зюгановым.

Противоэпидемические меры участники митинга не соблюдали, в масках были несколько человек. Мероприятие фиксировали сотрудники российских спецслужб.

Несколько комсомольцев прошли по центру Севастополя с красными флагами. По пути они выкрикивали лозунги «Ленин, партия, комсомол», «С днем великого октября», «Ведь сказал же Ленин ясно, что Россия будет красной».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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