Какой сегодня праздник 7 ноября

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Сегодня, 7 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день мужчин

Фото pixabay.com

С легкой руки Михаила Горбачева в 2000 году с мужской «дискриминацией» было покончено, и мировая общественность стала отмечать Всемирный день мужчин (World Men's Day) ежегодно в первую субботу ноября.

Кстати, данную инициативу бывшего президента СССР поддержали Венский магистрат, отделение ООН в Вене и ряд других международных организаций. С тех пор День мужчин традиционно отмечается во многих странах, хотя и не утвержден официально.

День Великой Октябрьской Социалистической Революции

После распада СССР в большинстве его бывших республик, ставших независимыми государствами, отказались от празднования годовщины Октябрьской революции. День 7 ноября до сих пор остается выходным днем только в Белоруссии и Приднестровье, в Киргизии 7 и 8 ноября — тоже выходные дни, но значение отмечаемого праздника изменено.

Дедовские плачи

Народный праздник «Дедовские плачи» отмечается 7 ноября (по старому стилю - 25 октября). В старину считалось, что в данный день рыдает сама природа, а значит это должны делать и люди. Природа плачет снегом или дождем, а человек - горькими слезами. В этот день необходимо помянуть всех умерших родных, а ритуальный плач должен огласить всю округу. Другие названия праздника: «Мартирий», «Маркиан», «Анастасия».

Также сегодня, 7 ноября, отмечают такие праздники:

- День военного парада на Красной площади 1941 года

- День рождения уральского трамвая

- День российского пейнтбола

- Международный день проектного менеджера (International Project Management Day)

- День памяти праведной Тавифы Иоппийской

- День кекри в Финляндии

- День бизона (National Bison Day) в США

- День холодца

- День рисования на запотевшем стекле

- День объятий с медведем (Hug a Bear Day) в США

- День «Мужчины готовят ужин» (National Men Make Dinner Day) в США

- День горького шоколада с миндалем (National Bittersweet Chocolate with Almonds Day) в США

- День таджикского театра

- День нотариуса Грузии

- День шоколадного липкого пирога в Швеции

Сегодня именины празднуют: Анастасий, Маркиан, Мартирий, Валериан, Савин, Валерий, Тавифа, Хрисанф (Хрисанфий).

Что происходило 7 ноября в прошлые годы

1889 - заключенные на Карийской каторге предприняли попытку массового отравления в знак протеста против действий администрации тюрьмыв историю данное событие вошло как Карийская трагедия.

1917 - большевики рвутся к властив Российской империи произошла Октябрьская революция.

1921 - в Италии основана Национальная фашистская партия (лидер дуче Бенито Муссолини).

1940 - вследствии архитекторских недочетов в США обрушился висячий мост «Tacoma Narrows Bridge».

1941 - начало Великой Отечественной войнынемцы топят санитарный теплоход «Армения» с 7000 человек на борту.

1966 - в годовщину Октябрьской революции руководство ЦК КПСС организовало крупнейший военный парад в Москве.

1987 - в Тунисе произошла мирная смена властиЖасминовая революция.

1990 - покушение на главу СССР Михаила Горбачевастрелял в на праздничной демонстрации слесарь Александр Шмонов.

2000 - Джордж Буш-младший побеждает на выборах и становится президентом США.

2009 - «русский медведь» боксер-тяжеловес Николай Валуев терпит поражение и теряет титул чемпиона мира по версии WBAновый чемпион боксер-супертяжеловес англичанин Дэвид Хэй.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 7 ноября. Какие праздники будут завтра?

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