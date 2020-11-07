Общество
Какой сегодня праздник 7 ноября
фото © pixabay.com
Сегодня, 7 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Всемирный день мужчин
Фото pixabay.com
С легкой руки Михаила Горбачева в 2000 году с мужской «дискриминацией» было покончено, и мировая общественность стала отмечать Всемирный день мужчин (World Men's Day) ежегодно в первую субботу ноября.
Кстати, данную инициативу бывшего президента СССР поддержали Венский магистрат, отделение ООН в Вене и ряд других международных организаций. С тех пор День мужчин традиционно отмечается во многих странах, хотя и не утвержден официально.
День Великой Октябрьской Социалистической Революции
После распада СССР в большинстве его бывших республик, ставших независимыми государствами, отказались от празднования годовщины Октябрьской революции. День 7 ноября до сих пор остается выходным днем только в Белоруссии и Приднестровье, в Киргизии 7 и 8 ноября — тоже выходные дни, но значение отмечаемого праздника изменено.
Дедовские плачи
Народный праздник «Дедовские плачи» отмечается 7 ноября (по старому стилю - 25 октября). В старину считалось, что в данный день рыдает сама природа, а значит это должны делать и люди. Природа плачет снегом или дождем, а человек - горькими слезами. В этот день необходимо помянуть всех умерших родных, а ритуальный плач должен огласить всю округу. Другие названия праздника: «Мартирий», «Маркиан», «Анастасия».
Также сегодня, 7 ноября, отмечают такие праздники:
- День военного парада на Красной площади 1941 года
- День рождения уральского трамвая
- День российского пейнтбола
- Международный день проектного менеджера (International Project Management Day)
- День памяти праведной Тавифы Иоппийской
- День кекри в Финляндии
- День бизона (National Bison Day) в США
- День холодца
- День рисования на запотевшем стекле
- День объятий с медведем (Hug a Bear Day) в США
- День «Мужчины готовят ужин» (National Men Make Dinner Day) в США
- День горького шоколада с миндалем (National Bittersweet Chocolate with Almonds Day) в США
- День таджикского театра
- День нотариуса Грузии
- День шоколадного липкого пирога в Швеции
Сегодня именины празднуют: Анастасий, Маркиан, Мартирий, Валериан, Савин, Валерий, Тавифа, Хрисанф (Хрисанфий).
Что происходило 7 ноября в прошлые годы
1889 - заключенные на Карийской каторге предприняли попытку массового отравления в знак протеста против действий администрации тюрьмыв историю данное событие вошло как Карийская трагедия.
1917 - большевики рвутся к властив Российской империи произошла Октябрьская революция.
1921 - в Италии основана Национальная фашистская партия (лидер дуче Бенито Муссолини).
1940 - вследствии архитекторских недочетов в США обрушился висячий мост «Tacoma Narrows Bridge».
1941 - начало Великой Отечественной войнынемцы топят санитарный теплоход «Армения» с 7000 человек на борту.
1966 - в годовщину Октябрьской революции руководство ЦК КПСС организовало крупнейший военный парад в Москве.
1987 - в Тунисе произошла мирная смена властиЖасминовая революция.
1990 - покушение на главу СССР Михаила Горбачевастрелял в на праздничной демонстрации слесарь Александр Шмонов.
2000 - Джордж Буш-младший побеждает на выборах и становится президентом США.
2009 - «русский медведь» боксер-тяжеловес Николай Валуев терпит поражение и теряет титул чемпиона мира по версии WBAновый чемпион боксер-супертяжеловес англичанин Дэвид Хэй.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 7 ноября. Какие праздники будут завтра?
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