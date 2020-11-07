Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Снова рост: в Крыму более двухсот новых заражений коронавирусом ● В России заявили, что «коронавирус мутирует» ● Крымскую вакцину от коронавируса уже тестируют на животных ● Четыре пациента с COVID-19 скончались в Севастополе за сутки ● В Крыму каждый третий тест на COVID-19 дает ошибочный результат
Еще семь человек умерли в Крыму от коронавируса
фото © rbc.ru
Минздрав РК сообщил о смерти еще семерых крымчан от коронавирусной инфекции.
Соответствующие данные опубликованы в ежедневной сводке на сайте ведомства.
Таким образом, число жертв коронавируса с начала пандемии в регионе составило 166 человек.
Кроме того, за сутки 169 человек было выписано из больниц по факту выздоровления. Еще 4166 человек продолжают лечение.
Под медицинским наблюдением в регионе остаются еще 2618 человек, из них 208 были приняты за последние сутки. 1409 человек наблюдаются в домашних условиях, 1144 пациента находятся на лечении в стационарах, еще 65 человек изолированы в обсерваторы республики.
Как ранее сообщалось, за минувшие сутки в республике выявили 206 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В России заявили, что «коронавирус мутирует». Специалисты отмечают мутацию вируса COVID-19, но пока это не отражается на тяжести переносимого заболевания.
Крымскую вакцину от коронавируса уже тестируют на животных. Ученые из Крымского федерального университета начали тестировать разработанную ими вакцину от COVID-19 на животных.
Четыре пациента с COVID-19 скончались в Севастополе за сутки. Коронавирус подтвержден за сутки в Севастополе у 84 человек.
Медики главной детской больницы Крыма получили «голые» оклады. Сотрудники Республиканской детской клинической больницы в Симферополе получили за октябрь оклады без положенных стимулирующих выплат, и то лишь после публикации обращения в соцсетях и визита проверяющих.
Еще семь человек умерли в Крыму от коронавируса
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