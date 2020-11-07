Еще семь человек умерли в Крыму от коронавируса

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Минздрав РК сообщил о смерти еще семерых крымчан от коронавирусной инфекции.

Соответствующие данные опубликованы в ежедневной сводке на сайте ведомства.

Таким образом, число жертв коронавируса с начала пандемии в регионе составило 166 человек.

Кроме того, за сутки 169 человек было выписано из больниц по факту выздоровления. Еще 4166 человек продолжают лечение.

Под медицинским наблюдением в регионе остаются еще 2618 человек, из них 208 были приняты за последние сутки. 1409 человек наблюдаются в домашних условиях, 1144 пациента находятся на лечении в стационарах, еще 65 человек изолированы в обсерваторы республики.

Как ранее сообщалось, за минувшие сутки в республике выявили 206 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Четыре пациента с COVID-19 скончались в Севастополе за сутки. Коронавирус подтвержден за сутки в Севастополе у 84 человек.

Медики главной детской больницы Крыма получили «голые» оклады. Сотрудники Республиканской детской клинической больницы в Симферополе получили за октябрь оклады без положенных стимулирующих выплат, и то лишь после публикации обращения в соцсетях и визита проверяющих.