Джо Байден объявлен избранным президентом США

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Американские ведущие СМИ — ABC News, CNN, AP, NBC и FoxNews— объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США.

По их данным, Байден опередит действующего президента США Дональда Трампа в Пенсильвании, что обеспечит ему 31 голос выборщиков и, соответственно, победу на выборах. Поддерживающий Трампа канал Foxnews также объявил о победе Байдена в штатах Невада и Аризона.

Официальный подсчет голосов еще не завершился.

Дональд Трамп пока еще не поздравил своего конкурента, более того, он сам объявил себя победителем выборов.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. На данный момент в ряде штатов продолжается подсчет голосов, для победы кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков.

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