Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.7
воздух +5
море +18

Власть

Джо Байден объявлен избранным президентом США

18:48 суббота, 7 ноября 2020
Джо Байден объявлен избранным президентом США

фото © ria.ru

Американские ведущие СМИ — ABC News, CNN, AP, NBC и FoxNews— объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США.

По их данным, Байден опередит действующего президента США Дональда Трампа в Пенсильвании, что обеспечит ему 31 голос выборщиков и, соответственно, победу на выборах. Поддерживающий Трампа канал Foxnews также объявил о победе Байдена в штатах Невада и Аризона.

Официальный подсчет голосов еще не завершился.

Дональд Трамп пока еще не поздравил своего конкурента, более того, он сам объявил себя победителем выборов.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. На данный момент в ряде штатов продолжается подсчет голосов, для победы кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Поклонская рассказала о возможном назначении ее на пост омбудсмена. Депутат Государственной думы Наталья Поклонская назвала информацию о ее назначении на должность уполномоченного по правам человека в РФ слухами.

Советником губернатора Севастополя назначен политтехнолог из Сибири. Красноярец Сергей Толмачев назначен советником губернатора Севастополя.

Британские СМИ: Путин уйдет в отставку из-за болезни Паркинсона. Президент России 68-летний Владимир Путин намерен покинуть свой пост по состоянию здоровья. У российского лидера якобы серьезное заболевание - болезнь Паркинсона.

Губернатор Севастополя определился с пятью из шести замов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев внес в Законодательное собрание кандидатуры пяти заместителей.

Происшествия
Упирающегося севастопольца кондуктор вынес из троллейбуса

Упирающегося севастопольца кондуктор вынес из троллейбуса

В Севэлектроавтотрансе инцидент не комментируют.

Курортный сезон
Собак не приводить, в шторм не купаться: в Крыму вводятся новые пляжные правила

Собак не приводить, в шторм не купаться: в Крыму вводятся новые пляжные правила

МЧС приготовило россиянам новогодний сюрприз.

Коронавирус в Крыму
Назван самый настораживающий симптом заражения коронавирусом

Назван самый настораживающий симптом заражения коронавирусом

Одним из самых настораживающих симптомов заражения коронавирусом SARS-CoV-2 является одышка.

Коронавирус в Крыму
Число умерших от коронавируса россиян превысило 30 тысяч

Число умерших от коронавируса россиян превысило 30 тысяч

В России число умерших от новой коронавирусной инфекции превысило 30 тысяч человек.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации