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Коронавирус в Крыму

Число умерших от коронавируса россиян превысило 30 тысяч

15:58 суббота, 7 ноября 2020
Число умерших от коронавируса россиян превысило 30 тысяч

фото © zdrav.expert

В России число умерших от новой коронавирусной инфекции превысило 30 тысяч человек.

Об этом сообщает федеральный оперштаб по ситуации с COVID-19.

За прошедшие сутки в РФ подтвердили 364 смерти пациентов с коронавирусом. Таким образом, смертность составила 30251 человек за все время пандемии.

За минувшие сутки в стране было зарегистрировано 20396 случаев заболевания новой коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в стране выявлено более 1,7 млн заболевших COVID-19. Из них более 1,3 млн человек выздоровели.

В Крыму за прошедшие сутки подтвердилось 206 новых случаев COVID-19, при этом семь человек скончались от коронавируса.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Еще семь человек умерли в Крыму от коронавируса. Минздрав РК сообщил о смерти еще семерых крымчан от коронавирусной инфекции.

Снова рост: в Крыму более двухсот новых заражений коронавирусом. За 6 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 206 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 46 случаев с бессимптомным течением заболевания.

В России заявили, что «коронавирус мутирует». Специалисты отмечают мутацию вируса COVID-19, но пока это не отражается на тяжести переносимого заболевания.

Крымскую вакцину от коронавируса уже тестируют на животных. Ученые из Крымского федерального университета начали тестировать разработанную ими вакцину от COVID-19 на животных.

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