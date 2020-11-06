Зима придет в Крым на следующей неделе

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Сегодня все жители и гости полуострова ощутили заметное похолодание.

Однако на следующей неделе столбики термометров опустятся еще ниже, сообщила руководитель крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

По ее словам, вначале ожидаются незначительные температурные колебания, осадков не предвидится.

«В субботу +6…+11 градусов, в воскресенье и понедельник +10…+15», — отметила синоптик.

А уже с середины следующей недели температура воздуха опустится ниже нуля.

«В Симферополе ночные температуры будут 1-2 градуса мороза, днем около 5 градусов тепла», — сказала руководитель Гидрометцентра.

Тем не менее про снег на полуострове говорить пока рано, заключила собеседница.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Форпост

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