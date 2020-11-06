Ялтинец предстанет перед судом после 11 лет розыска за покушение на заказное убийство

Находившийся 11 лет в розыске житель Ялты предстанет перед судом по делу 2009 года о покушении на убийство.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя Ялты. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30, частью 3 статьи 33, пунктов «ж», «з», части 2 статьи 105 УК РФ (организация приготовления к убийству, совершенному группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений по найму)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина вместе с подельниками разработал план убийства замдиректора одного из ялтинских предприятий, чтобы завладеть земельными участками и имуществом, принадлежащим компании.

Обвиняемый обеспечил исполнителей огнестрельным оружием – пистолетами «Браунинг» и «ТТ». Поэтому ему также предъявлено обвинение по двум эпизодам части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

«Предполагаемым местом совершения преступления рассматривались территории возле дома потерпевшего в Ялте и аэропорта Симферополя. В последующем исполнители добровольно отказались от совершения преступления, сообщив о запланированном самому предпринимателю и в правоохранительные органы», – пояснили в пресс-службе.

После того, как исполнители отказались от совершения преступления, заказчик скрывался от правосудия и находился в розыске почти 11 лет: с 2009 по 2020 годы. Дело в его отношении направлено в Ялтинский городской суд для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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