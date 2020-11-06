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Власти Крыма отменят на два года налоги для некоторых категорий ИП
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Власти Крыма намерены освободить на два года от налога ряд категорий индивидуальных предпринимателей, работающих по патенту.
Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госсовет Крыма.
«В целях развития малого предпринимательства и содействия созданию нового бизнеса, предлагается установить на территории Республики Крым налоговую ставку в размере 0% для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу настоящего закона, применяющих патентную систему налогообложения на территории Республики Крым», – сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Льготная налоговая ставка будет действовать в течение двух налоговых периодов в пределах двух календарных лет. Однако не все предприниматели, которые работают по патенту, могут на нее рассчитывать: приложением к законопроекту определено 18 видов деятельности, на которые распространяется льготный налоговый режим.
В частности, это услуги по уходу за детьми и больными, создание программного обеспечения, изготовление изделий народных художественных промыслов, проведение занятий по физкультуре, несколько видов деятельности, связанных с сельским хозяйством, сбор и утилизация отходов, а также ряд других.
Сейчас законопроект находится на рассмотрении профильного комитета.
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