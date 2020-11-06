В украинские вузы поступили более 300 абитуриентов из Крыма

В украинские ВУЗы в этом году поступил 321 абитуриент из Крыма.

Такие данные были озвучены Министерствjv образования Украины.

Как сообщалось ранее, в начале июля власти расширила перечень высших учебных заведений, в которые можно поступать без прохождения ВНО в рамках определенной квоты. По словам председателя правления Центра прав человека ZMINA Татьяны Печончик, этот закон, инициированный президентом Украины, «стал долгожданным положительным шагом государства для обеспечения доступа детей из оккупированных территорий к украинскому образованию».

Основательница благотворительного фонда «Восток-SOS» Александра Дворецкая отметила, что после внесенных изменений в законодательство перед Минобразованием стояла довольно конкретная задача: в сжатые сроки подготовить изменения в правила поступления абитуриентов из Крыма и Донбасса, проинформировать об этих изменениях учреждения высшего образования, самих поступающих и их родителей.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В школах Крыма во время каникул проведут спецобработку от коронавируса. За время школьных каникул учебные заведения в Крыму приведут в порядок.

«Всем учиться»: в Крыму не продлевают школьные каникулы. В Крыму категорически не планируют продлевать школьные каникулы.

У приехавших из России в «Артек» детей обнаружен коронавирус. Пермских школьников не пустили на финал конкурса «Большая перемена» в Международном детском центре «Артек» из-за коронавируса.

В Роспотребнадзоре объяснили, почему не продлят каникулы в Крыму. Уровень заболеваемости в учебных заведениях Крыма под контролем, поэтому сдвигать каникулы нет необходимости, заявила в эфире радио «Спутник в Крыму» руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.