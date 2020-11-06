Власть
В украинские вузы поступили более 300 абитуриентов из Крыма
В украинские ВУЗы в этом году поступил 321 абитуриент из Крыма.
Такие данные были озвучены Министерствjv образования Украины.
Как сообщалось ранее, в начале июля власти расширила перечень высших учебных заведений, в которые можно поступать без прохождения ВНО в рамках определенной квоты. По словам председателя правления Центра прав человека ZMINA Татьяны Печончик, этот закон, инициированный президентом Украины, «стал долгожданным положительным шагом государства для обеспечения доступа детей из оккупированных территорий к украинскому образованию».
Основательница благотворительного фонда «Восток-SOS» Александра Дворецкая отметила, что после внесенных изменений в законодательство перед Минобразованием стояла довольно конкретная задача: в сжатые сроки подготовить изменения в правила поступления абитуриентов из Крыма и Донбасса, проинформировать об этих изменениях учреждения высшего образования, самих поступающих и их родителей.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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