В центре Симферополя водитель иномарки сбил женщину

Водитель иномарки сбил женщину в центре Симферополя на пешеходном переходе, сообщает Управление ГИБДД МВД по РК.

По данным ведомства, авария произошла накануне вечером.

«Водитель Opel Meriva 1983 года рождения, двигаясь по улице Севастопольской со стороны пер. Гринажный в направлении парковки ТЦ, наехал на пешехода 1962 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному», - говорится в сообщении.

Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму. Проводится проверка.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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