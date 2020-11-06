В Симферополе задержали мужчину, громившего автомобиль скорой помощи

В Симферополе задержали хулигана, который повредил автомобиль скорой помощи.

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.

Отмечается, что 40-летний мужчина ранее был неоднократно судим. В состоянии алкогольного опьянения он разбил боковое стекло машины, бросив в него бутылку.

Росгвардейцы передали нарушителя сотрудникам МВД.

«Крымской вневедомственной охраной Росгвардии охраняется более 300 карет скорой медицинской помощи. В текущем году наряды вневедомственной охраны более 60 раз выезжали на сигналы «тревоги», которые поступили от персонала бригад скорой помощи», - рассказали в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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