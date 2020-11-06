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Происшествия

В Симферополе задержали мужчину, громившего автомобиль скорой помощи

В Симферополе задержали хулигана, который повредил автомобиль скорой помощи.

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.

Отмечается, что 40-летний мужчина ранее был неоднократно судим. В состоянии алкогольного опьянения он разбил боковое стекло машины, бросив в него бутылку.

Росгвардейцы передали нарушителя сотрудникам МВД.

«Крымской вневедомственной охраной Росгвардии охраняется более 300 карет скорой медицинской помощи. В текущем году наряды вневедомственной охраны более 60 раз выезжали на сигналы «тревоги», которые поступили от персонала бригад скорой помощи», - рассказали в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанмн осужден за помощь в подкупе инспектора ГИБДД. Житель Сакского района осужден за посредничество во взяточничестве.

В Крыму открыли сотни дел за «незаконную миссионерскую деятельность». В Крыму по состоянию на конец октября правоохранители возбудили 101 административное производство в отношении религиозных организаций и их членов по статье «нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях».

«Культурные» чиновники Севастополя скрыли 4,8 млн рублей доходов. Прокуратура Севастополя нашла 148 нарушений в учреждениях культуры и образования.

Крымчанин попался на инсценировке собственного ограбления. Бахчисарайские полицейские привлекли к ответственности местного жителя за совершение заведомо ложного доноса.

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