Происшествия
В Симферополе задержали мужчину, громившего автомобиль скорой помощи
В Симферополе задержали хулигана, который повредил автомобиль скорой помощи.
Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.
Отмечается, что 40-летний мужчина ранее был неоднократно судим. В состоянии алкогольного опьянения он разбил боковое стекло машины, бросив в него бутылку.
Росгвардейцы передали нарушителя сотрудникам МВД.
«Крымской вневедомственной охраной Росгвардии охраняется более 300 карет скорой медицинской помощи. В текущем году наряды вневедомственной охраны более 60 раз выезжали на сигналы «тревоги», которые поступили от персонала бригад скорой помощи», - рассказали в пресс-службе.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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