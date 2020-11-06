Происшествия
В Симферополе двое детей отравились газом
Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту отравления двух детей угарным газом в крымской столице.
В Симферополе семья, проживающая в квартире многоэтажного дома по улице Кечкеметская, почувствовала недомогание в виде слабости и головных болей. На утро родители обнаружили, что сын в возрасте 4 лет и дочка в возрасте 6 лет после сна находятся в своих кроватях в крайне слабом состоянии, без движения. Дети были доставлены в реанимационное отделение Республиканской детской клинической больницы.
На месте происшествия работали следователи Киевского следственного отдела с привлечением специалистов газовой службы. В ходе эксперимента, проведенного в рамках процессуальной проверки, установлено, что утечка газа в квартире отсутствует, газовая колонка и элементы ее безопасности исправны. Однако угарный газ от работающей колонки, который должен был уходить в дымоход, при включении в ванной автоматической вытяжки, затягивался обратно и поступал в ванную комнату.
В настоящее время дети находятся в стабильно тяжелом состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь. В рамках проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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